La strada provinciale Noto-Pachino resta “sorvegliata speciale”

Cronaca

Zona sud già caotica, le contromisure a Marzamemi e Portopalo

Primo fine settimana con traffico veicolare da bollino rosso all’estremità della zona sud della provincia di Siracusa. La situazione della strada provinciale che collega Noto a Pachino è migliorata rispetto al mese scorso quando la presenza di cantieri di lavoro aveva reso il tratto nelle vicinanze di Vendicari come una sorta di girone infernale, con automobilisti in fila sotto il sole cocente. Cantieri presenti, invece, sulla Pachino-Portopalo, nelle vicinanze di Faro Cozzo Spadaro, con semafori in senso alternato anche dalla parte della strada provinciale Cavarra-Maucini, arteria molto transitata essendo la strada di collegamento verso le contrade balneari, a partire da Isola delle Correnti, Carratois e Punta delle Formiche. Contrade dove, nel bimestre luglio-agosto, si registrano situazioni ai limiti dell’assurdo.La crescita esponenziale di lidi attrezzati, parecchi dei quali privi di parcheggi autorizzati, sottoposti anche a sequestro delle forze dell’ordine la scorsa estate, determina il parcheggio selvaggio in ogni anfratto, compreso il perimetro del Pantano Ponterio.

Portopalo e Marzameni si preparano all’arrivo dei turisti