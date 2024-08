La Taverna Russo riscrive la storia

Sapori, tradizioni ed emozioni

Ortigia si arricchisce e “riappropria” di un locale storico, sotto altra veste completamente ristrutturato, con la possibilità di soggiornare negli appartamenti sovrastanti

Per i più nostalgici basti pensare all’ex Arlecchino nel cuore di Ortigia per rievocare serate memorabili a base di buon cibo e musica; per chi ha una visione e proiezione al futuro, oggi, invece, la nuova Taverna Russo rappresenta un luogo dove si rivive l’atmosfera tipica del centro storico, accompagnata da sapori e odori tradizionali della nostra terra. «Che verranno maggiormente esaltati – sottolineano i proprietari della Context H.R., società che gestisce oggi diversi alberghi tra i quali l’Aretusa ex Jolly di corso Gelone oltre che Le Dune Beach e Capo Peloro a Messina – grazie ad un particolare forno e griglie al carbone Josper ad hoc. Parliamo di una cucina tradizionale di qualità con alcune innovazioni come riconosciuto dalle prime recensioni pervenute. Abbiamo effettuato un importante investimento che riguarda non solo il locale ristorante ma anche il sovrastante Palazzo Russo, dove sono state realizzati suite e appartamenti.

Palazzo Russo in viale Vittorio Veneto è una struttura storica e caratteristica con l’edicola votiva di Santa Lucia e al suo interno può comprendere ben oltre cento coperti, un fatto anomalo per i ristoranti nel centro storico. Tra l’altro noi offriremo una navetta gratuita a chi prenoterà al ristorante, sia per chi soggiornerà nel nostro Hotel in corso Gelone sia per chi vorrà usufruire di un mezzo, posteggiando la propria auto dalle parti dell’Hotel, di modo da poterci raggiungere comodamente senza la necessità di arrivare con il proprio mezzo in Ortigia». Un grande locale climatizzato, una stupenda veranda che si affaccia sul Lungomare di Levante in via dei Tolomei, per un doppio ingresso (l’altro appunto da viale Vittorio Veneto) che offre numerose possibilità al cliente, anche per organizzare banchetti ed eventi di ogni tipo.

«Pensate al Capodanno: si potrà soggiornare da noi e poi organizzarsi per il Cenone comodamente sul posto, persino in camera se lo si desidererà. E’ un modo per riqualificare un’area tanto cara ai siracusani, consegnando così alla città, una struttura restaurata in pieno stile con tutto ciò che ruota attorno al centro storico. Siamo presenti su questo territorio dal 2021 e avevamo pensato che era arrivato il momento di sfruttare appieno ciò che poteva offrire un’isola così suggestiva come Ortigia. Ci vorrà tanto impegno e sacrificio ma il lavoro non ci spaventa, anzi ci esalta».