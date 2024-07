Laghetti d’Avola, turista belga di 15 anni soccorsa con un elicottero dei vigili del fuoco

Il caso

Aveva una distorsione al ginocchio che le impediva la risalita del sentiero

L’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 142” in servizio presso il Reparto Volo di Catania è intervenuto, su richiesta del Comando dei Vigili del fuoco di Siracusa, per soccorrere una donna rimasta infortunata ai Laghetti d’Avola. La ragazza, una 15enne belga, presentava una presunta distorsione al ginocchio destro e per questo era impossibilitata a risalire autonomamente il sentiero.

L’arto è stato immobilizzato da personale elisoccorritore dei Vigili del Fuoco e successivamente issata a bordo con l’ausilio del verricello. Atterrati in spazio idoneo la ragazza è stata consegnata a personale sanitario per le cure del caso. Sul posto dell’intervento a coadiuvare le operazioni anche personale VVF del Comando di Siracusa.

