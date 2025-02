Lei è ai domiciliari, fugge, si ubriaca, tampona quattro auto e aggredisce i vigili: la folle notte di una donna a Siracusa

il caso

E' stata arrestata e piantonata in ospedale

Oggi pomeriggio una donna in evidente stato di ebbrezza, ha tamponato violentemente quattro auto in sosta in viale Ermocrate a Siracusa, prima di terminare la sua corsa in via Crispi. Fortunatamente, nessun pedone o veicolo in transito è rimasto coinvolto nell’incidente.

La donna, già sottoposta agli arresti domiciliari in una località della provincia di Siracusa, è stata portata all’ospedale Umberto I per le necessarie cure. Qui, però, appena si è svegliata, ha iniziato a dare in escandescenze, aggredendo verbalmente e fisicamente un agente della polizia municipale che era stato incaricato di piantonarla.