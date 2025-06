Lavori a un sottovia, niente treni tra Lentini e Caltagirone per tutto luglio e agosto

trasporti

Circolazione ferroviaria sospesa, ma ci saranno i bus

Su richiesta dell’Anas, per improcrastinabili lavori di realizzazione di un sottovia, la circolazione ferroviaria sarà sospesa da domenica 29 giugno fino al 31 agosto fra Lentini Diramazione e Caltagirone. Lo ha reso noto Trenitalia, che ha riprogrammato l’offerta con bus dedicati fra le stazioni di Gela, Caltagirone e Catania Centrale dalle 19.30 di sabato 28, con la partenza dalla stazione di Catania Centrale del bus PA813.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.