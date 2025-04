L’estetista abusiva di Carlentini che esercitava la “professione” a casa sua: scoperta dalla Guardia di Finanza

il caso

Ora dovrò pagare una salatissima sanzione dopo la segnlazione alla Regione e all'Agenzia delle Entrate

I militari della Tenenza di Lentini della Guardia di Finanza hanno individuato a Carlentini un’estetista che esercitava la professione in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Le indagini hanno permesso di scoprire un locale, ricavato all’interno di un’abitazione privata, adibito abusivamente a centro estetico. L’ambiente era perfettamente attrezzato con lettino professionale, tavolo per manicure, macchina scaldacera, lampade per trattamenti estetici, smerigliatrice per unghie, nonché numerosi prodotti cosmetici e smalti pronti per l’uso.

Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature e dei prodotti utilizzati per l’esercizio dell’attività. La responsabile è stata segnalata all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive per le sanzione amministrative previste dalla legge.