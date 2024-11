Margaret morta per una rinoplastica: l’elettrocardiogramma inviato su whatsapp

l'inchiesta

Il caso della ragazza siracusana. Convalidato il sequestro del centro medico di Roma

Il gip di Roma ha convalidato il sequestro preventivo del centro medico di Roma dove il 4 novembre scorso è stata sottoposta ad un intervento di rinoplastica parziale Margaret Spada, la 22enne originaria di Lentini nel siracusano poi deceduta il 7 novembre.

In base a quanto si apprende la misura è stata disposta, su richiesta del pm Erminio Amelio, per il rischio di «reiterazione del reato». Sul fronte dell’indagine, che vede accusati di omicidio colposo due medici, padre e figlio, Marco e Marco Antonio Procopio, i carabinieri del Nas svolgeranno un nuovo sopralluogo all’interno della struttura per verificare se fossero presenti, al momento del malore, strumenti per le emergenze come il defibrillatore o medicinali da utilizzare in caso di shock anafilattico come il cortisone.

Un elemento già acquisito è la totale mancanza di documentazione, compreso il consenso informato, all’interno del centro dove non sono stati trovati neanche atti legati alla contabilità.