Marzamemi, coppia travolta dalla passione: video diventa virale

Filmati in pieno giorno sulla scogliera

Immagini inequivocabili, rubate con i telefonini su un tratto di costa certo non solitario, ma anzi piuttosto battuto nella stagione estiva. Una coppia è stata beccata a compiere atti sessuali in pieno giorno non in un posto solitario ma in un luogo molto frequentato nella stagione estiva, tra Marzamemi e Portopalo, sulla scogliera del Cavettone. L’estate, si sa, allenta i freni. La vacanza, il sole, l’atmosfera rilassante, il luogo bellissimo… chissà quali elementi hanno spinto a non tener conto del luogo, dell’orario, della possibilità di essere visti. La coppia, completamente nuda, travolta dalla passione nell’azzurro mare di luglio, si è abbandonata ad effusioni esplicite. Intorno non c’erano altri bagnanti, ma la zona è abbastanza frequentata. La scena è stata ripresa con i telefoni da uno o più “guardoni” ed è finita sui social diventando subito virale. Non è chiaro cosa succederà ai due focosi e sfortunati protagonisti che amoreggiavano all’aperto, in un luogo vicino alla litoranea, ma soprattutto cosa accadrà a chi ha ripreso e poi messo sul web quelle immagini intime, private.

