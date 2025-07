«Persi 33 milioni del Pnrr per superare i ghetti di migranti». La denuncia di Cgil e Flai Sicilia

Lavoro e inclusione

Solo un 1.887.494 verrà utilizzato a Siracusa per garantire agli immigrati condizioni di vita dignitose. L'elenco dei progetti saltati

Sono andati perduti 33 milioni del Pnrr che dovevano servire a superare i cosiddetti “insediamenti informali”, cioè i ghetti dei migranti. Solo un 1.887.494 verrà utilizzato a Siracusa per garantire agli immigrati che vivono e lavorano in Sicilia, prevalentemente nei campi e in edilizia, condizioni di vita dignitose. Lo denunciano la Cgil e la Flai Sicilia, che sottolineano come «le politiche per l’abitare siano un pezzo importante della battaglia per i diritti e contro lo sfruttamento».

«Un’occasione perduta- scrivono in una nota il segretario confederale Cgil Sicilia, Francesco Lucchesi e il segretario generale della Flai regionale, Tonino Russo- a causa della incapacità dei comuni di progettare e programmare, individuando siti e immobili idonei all’uso, e della regione di esercitare un ruolo di indirizzo e di vigilanza. Continueremo a vedere, come ad esempio accade a Castelvetrano- rilevano- i migranti accampati sotto gli ulivi in tempi di raccolta».

L’elenco

Questo l’elenco dei progetti che non saranno realizzati: Ribera( persi quasi 1,9 milioni ), Scordia (oltre 3 milioni di euro), Ispica (14 milioni e mezzo di euro), Castelvetrano (4 milioni e mezzo di euro), Mazara del Vallo (2 milioni e 250mila euro circa), Petrosino (altri 4 milioni e mezzo di euro), Salemi (2 milioni e 280 mila circa).