Multa a scuola siracusana per differenziata errata, consigliere comunale insorge

Rifiuti

Una sanzione all’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Cassibile, a Siracusa, scatena l’indignazione di un consigliere comunale. Ad elevare il verbale sono stati gli agenti della polizia municipale che notificato alla dirigente una multa da 167 euro per aver conferito i rifiuti in modo errato.

«È con estrema perplessità che abbiamo appreso dell’applicazione di sanzioni amministrative ad una istituzione scolastica di cui il Comune stesso è proprietario – scrive il consigliere comunale Paolo Romano -. Chiedo che venga rivista questa decisione e che si adotti un approccio più costruttivo e collaborativo nella gestione dei problemi legati alla raccolta differenziata». Romano rivolgendosi al sindaco ha chiesto che vengano adottati «i provvedimenti necessari per affrontare questa situazione in modo appropriato e trasparente». Dal comando di polizia municipale fanno però sapere che nei carrellati che si trovano all’esterno dell’istituto è stata rilevata la non corretta modalità di conferimento, alla carta era stata mescolata plastica e umido. Responsabile di quei carrellati è la scuola che però potrà fare comunicazione se il conferimento è stato ad esempio effettuato da terzi. Il comando di polizia municipale ha in atto una strategia per spingere gli utenti ad un adeguato conferimento e sta intervenendo su centri commerciali, case di riposo e condomini.

