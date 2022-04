Beppe Sala e Nick Berti, la "strana coppia" a Marzamemi

"Non c'è un pallone, non c'è una bici, non ci resta che contenderci un bicchiere di vino" è la frase con cui il sindaco di Milano, Beppe Sala (appassionato ciclista), ha accompagnato su Instagram la foto con Nicola Berti, ex calciatore dell'Inter e della Nazionale, a Marzamemi. La "strana coppia" si è incontrata nell'ex villaggio di pescatori della provincia Sud del Siracusano, oggi centro turistico d'eccellenza, in questi giorni pasquali. Ed è il segno di come insieme alla stagione turistica sia già iniziata la stagione dei vip, in questo territorio oramai frequentatissimo. Lo scorso anno la illuminata, in fatto di costume, Selvaggia Lucarelli, definì Marzamemi il posto "più instagrammato al mondo". Il sindaco di Milano, ieri, domenica di Pasqua, è stato visto anche a passeggio a Noto, sempre nel Siracusano, insieme con la compagna (ha lasciato traccia sul suo profilo Instagram). Nella città barocca il sindaco Sala è stato anche accolto dal primo cittadino Corrado Figura nel palazzo di città: anche in questo caso è scattata la posa su Instagram.

