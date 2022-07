Accoltellato dopo lite a Lentini, convalidato fermo per accusato

SIRACUSA - Il gup del tribunale di Siracusa ha convalidato il fermo per omicidio di Antonio Montalto, 23 anni di Lentini, che resta in carcere. Il giovane è accusato di avere accoltellato e ucciso Roberto Raso, 38 anni, al culmine di una lite scoppiata sabato scorso in via Pellico a Lentini. Montalto si è costituito ai carabinieri affermando di essere stato avvicinato da Raso che lo avrebbe molestato. Prima un diverbio, poi la colluttazione, e Montalto avrebbe preso un coltello e sferrato due fendenti.



