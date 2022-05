Amministrative Melilli, attenti a quei due: Carta e Sorbello ancora sfidanti

E ora a noi due. A Melilli è tutto pronto peril rinnovo dei quadri amministrativi ed è stata confermata la sfida tra il sindaco uscente Giuseppe Carta e Pippo Sorbello, già sindaco del Comune di Melilli.Carta punta, a rivincere le elezioni questavolta, con un margine di voti più numerosi diquegli 8 voti delle scorse elezioni amministrative che lo videro primeggiare sul candidato a sindaco Pippo Sorbello. E, invece, Pippo Sorbello riprova, a chiudere quel conto aperto di 5 anni fa che ha con Carta e che diede seguito ad una diatriba giudiziaria con ricorsi prima al Tar e poi al Cga, che sembravano, in un primo momento, dare ragione a Sorbello, mache poi si chiuse con un nulla di fatto, tant’èche Giuseppe Carta ha continuato a fare ilsindaco. Si tratta di 2 candidati che non sono nuovi nella politica. Infatti, Giuseppe Carta, ora da sindaco, aveva fatto esperienza politica da consigliere comunale nelle passate legislature; Pippo Sorbello è da tempo che è impegnato in politica: ha fatto più volte, il consigliere comunale, l’assessore comunale, il sindaco, i parlamentare all’Ars e l’assessore regionale al Territorio e ambente nel governoLombardo. I due candidati a sindaco hanno stilato i loro programma elettorali ed hanno compilato e le liste dei candidati al Consiglio comunale, ognuna delle quali conterà 16 nominativi, sperando di accattivarsi la simpatia degli elettori sia di Melilli centro, che della frazioni di Città Giardino e Villasmundo. Le elezioni amministrative di Melilli non prevedono il ballottaggio, essendo la popolazione sotto i 15mila abitanti. Pertanto, il candidato cheriporterà più voti di preferenza sarà il nuovosindaco di Melilli. Si può dire che è iniziata la grande rincorsa per la conquista del Comune melillese. Il candidato a sindaco che sarà eletto, avrà 11 consiglieri comunali, anche se la sua lista non avrà riportato il maggior numero di voti. Mentre 5 consiglieri toccheranno all’opposizione ed uno di questi consiglieri sarà il candidato a sindaco che giungerà al secondo posto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA