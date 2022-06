Ancora disagi alla discarica di Lentini: Siracusa domani sospende la raccolta dell'indifferenziato

Ancora blocco dei conferimenti nella discarica di Lentini, e l'amministrazione comunale di Siracusa ferma la raccolta da frazione indifferenziata. Lo stop chiesto ai cittadini è per domani, giovedì 9 giugno. Una nota del servizio Igiene urbana del Comune ha annunciato che "non sarà possibile garantire la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti a causa del protrarsi del blocco dei conferimenti nell’impianto di Lentini di proprietà di Sicula Trasporti". Da qui l'appello "alla responsabilità dei cittadini e al senso di appartenenza alla comunità" e l'invito "a non esporre il rifiuto indifferenziato al fine di non ingenerare situazioni di criticità igienico-sanitarie e non pregiudicare ulteriormente il decoro urbano". Già nei giorni scorsi il servizio è stato espletato a singhiozzo, sempre a causa della saturazione della discarica di Lentini, e il problema si comincia a vedere in strada. "Se da un lato è ormai imperativo assumere comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti prodotti da ciascun nucleo familiare o attività commerciale - ha proseguito la nota comunale - non si può sottacere che lo stato di crisi in materia di rifiuti solidi urbani, che si protrae ormai da tempi abnormi nella nostra regione, è dovuto alla cronica insufficienza di impiantistica sovracomunale, rispetto alla quale il Comune non ha alcuna responsabilità". Siracusa, che attua il porta a porta da qualche anno, ha raggiunto una buona percentuale di differenziata (poco sopra il 50%), ed è solo su questa strada che può mitigare il deficit di impianti che accolgono l'indifferenziato. "Si assicura - ha concluso l'amministrazione - ogni sforzo per continuare il ritiro delle altre frazioni differenziate, evidenziando che i disservizi possono essere mitigati operando una corretta differenziazione dei rifiuti". Ricordato pure "che è indifferenziato tutto ciò che non può essere differenziato, quindi, tutto ciò che non è carta, organico, lattine, vetro, plastica, legno, etc. L’indifferenziato - ha concluso il settore Igiene urbana - è, di conseguenza, un tipo di rifiuto che può eccezionalmente restare nelle nostre case in quanto non rilascia cattivi odori".

