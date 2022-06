Ancora un corriere della droga da Palermo a Siracusa: in bus con l'eroina

Viaggiava sul pullman Palermo-Catania verosimilmente diretto a Siracusa con 150 grammi di eroina. I carabinieri della compagnia di Noto hanno arrestato un ghanese 42enne, residente a Palermo per traffico di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di eroina, per un valore di oltre 7mila euro, di cui ha provato a disfarsi alla vista dei militari dell’Arma. Lo stupefacente è stato prontamente recuperato e l’uomo, dopo le formalità, associato al carcere di Gela a disposizione della Procura della Repubblica di Catania. Il 10 giugno scorso era accaduto qualcosa di simile. Un altro ghanese, in quel caso 47enne, residente a Palermo era stato arrestato al capolinea dei bambini a Siracusa, proveniente sal capoluogo siciliano: aveva con sé 400 grammi di eroina.

