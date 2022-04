Avola, rapina a un distributore con maschera di carnevale: denunciato 32enne

Maschera di carnevale e grosso coltello: ieri mattina un uomo, alle prime luci dell'alba faceva irruzione in un deposito di carburanti di Via Siracusa, ad Avola, si impossessava di circa 700 euro e si dileguava. Gli agenti del commissariato di polizia di Avola, arrivati poco dopo sul posto, iniziavano le indagini rese complicate dalla circostanza che il rapinatore non fosse immediatamente riconoscibile perché durante la rapina indossava la maschera. Ciononostante, gli inquirenti, grazie a riscontri investigativi, sarebbero riusciti a riconoscere il rapinatore dai tratti corporei e dai movimenti. Al termine dei riscontri, i poliziotti avolesi hanno denunciato per la rapina un noto soggetto di 32 anni, gravitante in ambienti malavitosi locali. Nelle campagne poco lontane dal luogo della rapina sono stati ritrovati gli indumenti e il coltello, e a casa dell’indagato sono stati sequestrati altri indumenti che, secondo chi ha svolto le indagini, sarebbero stati indossati dall'uomo durante la rapina.

