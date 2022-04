Canicattini, carabinieri arrestano coppia per spaccio di droga

I carabinieri della stazione di Canicattini Bagni, nel Siracusano, hanno arrestato una coppia - lui italiano, lei tedesca - responsabile, secondo i militari dell'Arma, di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto dopo una perquisizione nell'abitazione dei due conviventi, durante la quale i carabinieri hanno trovato oltre 60 grammi di marijuana già pronta per essere spacciata, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. La coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Nelle prossime ore saranno ascoltati dai magistrati per l'udienza di convalida della misura cautelare.

