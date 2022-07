Carabinieri, operazione nel caos Ortigia: sequestrati 4 Ape calessini

Sequestrati quattro Ape calessini senza assicurazione, sanzionate attività per la musica fuori controllo, altre per dehors debordanti il suolo pubblico concesso e altre ancora per la vendita di alimenti scaduti. I carabinieri della stazione di Ortigia, a Siracusa, sono intervenuti nel caos del centro storico. L'operazione, insieme alla polizia municipale e personale dell'Arpa, è nata nell’ambito dei controlli previsti dalla cosiddetta Carta di Ferla, sottoscritta, su proposta della Prefettura di Siracusa, il 2 giugno scorso con i sindaci, le organizzazioni dei commercianti e artigiani maggiormente rappresentative e le forze dell’ordine, per attuare una cornice di sicurezza, legalità e leale concorrenza nei centri storici e turistici.

I carabinieri, dunque, con personale dell'Arpa e della municipale, venerdì sera hanno eseguito controlli amministrativi a diverse attività dell’isola. Hanno sequestrato quattro ape calessini, sanzionando gli autisti in quanto in possesso di documenti assicurativi e di circolazione non in regola.Nel corso dello stesso servizio, sono stati sequestrati 7 ciclomotori e 3 autovetture, denunciate 3 persone per guida senza patente e una per guida sotto l’effetto di stupefacenti con contestuale sequestro di una dose di marijuana. Per queste violazioni al codice della.strada sono state elevate sanzioni per oltre 13mila euro.

Tra le attività commerciali controllate, in due disco pub di via Malta e di via XX Settembre, i militari, insieme all’Arpa che ha eseguito i rilievi fonometrici, hanno accertato il superamento dei decibel previsti dalla norma e l’assenza della relazione di impatto acustico, sanzionando i rispettivi titolari per oltre 2mila euro. Ulteriori due attività sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico in quanto con un dehor di dimensioni superiori a quelle autorizzate e per vendita di prodotti alimentari scaduti.

