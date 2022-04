Cassibile: villaggio stagionali chiuso, torna baraccopoli

Il villaggio per i lavoratori stagionali aperto lo scorso anno a Cassibile, nel Siracusano, è ancora chiuso. La denuncia è del Comitato dei cittadini che firmarono la petizione contro il villaggio. «Ad oggi il centro di accoglienza per extracomunitari stagionale di Cassibile rimane chiuso, nonostante l’ingente spese sostenuta per costruirlo», spiega Paolo Romano del Comitato che ricorda come "già una grande quantità di persone lavoratori stagionali si sono stanziate nel territorio e molti di loro» si sono stabiliti «in diverse zone del territorio in abitazioni di fortuna, di fatto delle piccole baraccopoli, e addirittura alcune tende sono state piazzate in prossimità del villaggio e proprio davanti il cancello di ingresso del centro».

Il Comitato ha chiesto al prefetto Giusi Scaduto di intervenire «per evitare il pregiudicarsi della situazione che potrebbe generare disagi e proteste». Come ogni anno centinaia di braccianti arrivano a Cassibile per lavorare nelle aziende agricole.

