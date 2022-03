Centenario Pasolini, la nuova edizione di Petrolio e “Quel viaggio del protagonista a Siracusa...”

Nel Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini esce la nuova edizione del romanzo postumo Petrolio, con nuovi innesti, fatti di brani inediti e documenti d’epoca, e il curatore Walter Siti, nel presentarlo, parla di “quel viaggio del protagonista a Siracusa”. Definito negli anni una profezia sul potere in Italia, ma anche il romanzo-verità sulla morte di Enrico Mattei, la nuova edizione dell’opera incompiuta di PPP è stata curata da Maria Careri e Walter Siti, quest’ultimo curatore delle opere complete di Pasolini per I Meridiani, di Mondadori Walter Siti, nella presentazione fatta sabato 5 marzo a Rainews24 ha parlato del personaggio del romanzo, Carlo, “all’epoca definito dallo stesso autore ripugnante perché è un essere che si piega a tutte le occasioni che il potere gli offre per fare carriera. E per di più lo fa senza passione: lui dice un essere tiepido, né buono né cattivo, e come tale è particolarmente maneggiabile”. E poi ha aggiunto: “La cosa per cui la nuova edizione di Petrolio può portare un piccolo contributo è che c’è anche un dato interno al testo, che mi ha fatto pensare. Quasi all’inizio del romanzo questo Carlo va a Siracusa, a consegnare nelle mani di una scrittrice – lui dice “non avendo niente da perdere è l’unica che può forse divulgare questo segreto che cambierà la storia d’Italia” – va a Siracusa a consegnarglielo. La scrittrice, da come viene descritta – prosegue Siti a Rainews24 – sembrerebbe Elsa Morante, mentre il segretario della Democrazia cristiana a Siracusa nel ’74, ’75, era questo Graziano Verzotto che è stato l’ultimo che ha salutato Mattei sulla scaletta dell’aereo quando poi l’aereo è stato abbattuto. Quindi, è come se facendolo andare a Siracusa Pasolini volesse dire: lo mando in un posto dove c’è qualcuno che sa”.

Un’edizione di Petrolio, insomma, destinata a far discutere Pasolini, questo dettaglio e il suo rapporto con Siracusa nell’edizione cartacea de La Sicilia di oggi, lunedì 7 marzo

