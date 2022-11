Consegnati i lavori per il restauro del Parco archeologico di Siracusa

Consegnati ad una azienda di Melilli, nel Siracusano, i lavori per la riqualificazione e valorizzazione del Parco archeologico di Siracusa. L’importo è di oltre 180 mila euro. L’intervento punta al miglioramento della fruizione dell’area, nel quale si trova il teatro greco, mediante il restauro e la rifunzionalizzazione di alcuni immobili demaniali nel sito, e alla sistemazione delle aree immediatamente adiacenti agli edifici. Individuato un nuovo ingresso per il pubblico che sarà nella parte superiore del teatro. Sarà realizzato un nuovo percorso in terra battuta e in lieve pendenza in direzione ovest fino a raggiungere i resti della Via Sacra, incassata nella roccia.

Il camminamento sarà ad una quota sopraelevata rispetto ai resti archeologici per la conservazione dell’antica traccia e per consentire un punto di vista privilegiato ai visitatori. Il progetto prevede di utilizzare delle passerelle pedonali. Il percorso giunge nell’area sommitale del Teatro Greco in prossimità del Ninfeo e consente di raggiungere le diverse quote del Parco Archeologico anche ai soggetti con difficoltà deambulatorie. Previste lungo i sentieri, segnalazioni multilingua e numerosi supporti tecnologici che accompagneranno i visitatori nella scelta delle proprie percorrenze.



