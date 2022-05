Danneggiata la targa intitolata al giornalista Pino Filippelli

La notte scorsa a Siracusa i vandali hanno danneggiato la targa dedicata al giornalista Pino Filippelli collocata dall’Assostampa di Siracusa nel 2016 nell’omonimo largo nei pressi della Cittadella dello Sport. La targa poco più di due mesi fa era stata imbrattata con la vernice ed era stata ripristinata dalla famiglia. A darne notizia è il segretario provinciale dell’Associazione, Prospero Dente, definendo l’accaduto «un atto vandalico ignobile». "Questo ennesimo gesto, compiuto contro un simbolo che ricorda un giornalista con la schiena dritta e che tanto ha fatto per Siracusa - aggiunge Dente - dimostra come sia ancora lunga la strada per combattere l’inciviltà di alcuni. Siamo certi che le forze dell’ordine riusciranno a trovare i responsabili. Una cosa è certa: la targa tornerà al proprio posto. La tristezza verso l'autore del gesto resterà per molto tempo visto che è lui che ha perso».



