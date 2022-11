Drive in della droga in casa, in manette intera famiglia di Palazzolo Acreide

Avevano organizzato un vero e proprio drive-in della droga in casa. Per un intero nucleo familiare di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, sono adesso scattate le manette. I carabinieri, infatti, hanno interrotto l'attività di spaccio, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa. Una persona è finita in carcere, le altre due ai domiciliari.

Pubblicità

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, un uomo di 48 anni, la moglie di 40 anni e il cognato di 22 avevano trasformato in una centrale dello spaccio la propria abitazione, dove decine di 'clienti' si recavano quotidianamente per rifornirsi di cocaina. Il pagamento dello stupefacente avveniva non solo in contanti, ma anche con l'antico metodo del baratto. Infatti, in un'occasione, la dose di cocaina è stata ceduta in cambio di una tanica d'olio d'oliva di 5 litri, portata dall'acquirente dello stupefacente. Gli spacciatori erano molto attenti all'accoglienza al punto di far trovare delle caramelle ai figli dei clienti.

"Con l'operazione è stato smantellato un sistema rodato e consolidato, assicurando alla giustizia i responsabili", spiegano gli investigatori.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA