Esplosione in una azienda agricola a Siracusa, muore un ragazzo di 22 anni

E’ morto all’ospedale Cannizzaro di Catania il 22enne, rimasto gravemente ferito ieri nell’esplosione di una bombola di gas in una depandance di un’azienda agricola di Siracusa. Il 22enne aveva riportato numerose ustioni in varie parti del corpo. Cinque i feriti, due dei quali sono ricoverati in gravi condizioni. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’esplosione.

Pubblicità

L'incidente è accaduto giovedì pomeriggio, attorno alle 14, in località Santa Teresa Longarini quando, probabilmente per una fuga di gas, si è verificata un’esplosione cui è seguito un incendio in un’azienda agricola: altre persone sono rimaste ferite. Il ragazzo morto oggi è apparso dubito in gravi condizioni ed era stato soccorso con l'eliambulanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA