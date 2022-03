Femminicidio a Lentini, una donna uccisa con una coltellata alla gola

Femminicidio a Lentini dove una donna di 40 anni di nazionalità marocchina è stata uccisa con una coltellata alla gola. La Polizia ha fermato il compagno. La donna è stata uccisa con una coltellata alla gola nella casa dove viveva la coppia, in via Ronchi nel centro storico di Lentini. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato la furia dell’uomo che si è avventato con violenza contro la donna colpendola alla gola con un coltello da cucina. Sul posto sono subito giunti i poliziotti del commissariato di Lentini e la Scientifica di Catania per i rilievi del caso. Il Pm ha interrogato l’uomo e in queste ore si sta decidendo se emettere un decreto di fermo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

Pubblicità

Su La Sicilia in edicola domenica i particolari

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA