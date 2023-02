Ferito con due colpi di pistola alle gambe, indaga la polizia

Un 50enne è stato ferito con due colpi di pistola alle gambe nel primo pomeriggio in via Grottasanta a Siracusa. La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti ed è trasferita all'ospedale Umberto I dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno raccolto alcune testimonianze e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e sembra siano sulle tracce dell'autore dell'agguato.

