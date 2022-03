Floridia, stalker, piromane e spacciatore: i carabinieri lo arrestano

I carabinieri della Tenenza di Floridia (Siracusa) hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, un 31enne con numerosi precedenti per reati in materia di droga e violenza di genere. Nel 2020 l’uomo aveva incendiato l’auto della sua ex fidanzata per 'punirlà dopo la fine della loro relazione.

Grazie all’analisi dei tabulati telefonici e delle immagini degli impianti di videosorveglianza, gli investigatori dell’Arma hanno scoperto l’identità dello stalker che, cospargendo di benzina la vettura della vittima e dandole fuoco, aveva danneggiato anche la facciata dell’edificio adiacente.

Nel corso delle indagini a carico dell’uomo sono emersi alcuni episodi di spaccio di cocaina anche nei confronti di minorenni. Per il 31enne sono così scattati gli arresti domiciliari.

