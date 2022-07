Gli stilisti celebrano 10 anni di alta moda in Italia: oltre 700 ospiti

Dolce&Gabbana scelgono Siracusa per celebrare i dieci anni delle sfilate di alta moda del loro brand in Italia. I due stilisti iniziarono a Taormina e dopo Napoli, Capri, Lago di Como e lo scorso anno Venezia hanno deciso per il loro anniversario di tornare in Sicilia. Da venerdì 8 a lunedì 11 le location di piazza Duomo, Castello Maniace, parco archeologico della Neapolis e Marzamemi ospiteranno le collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria.

Oltre 700 gli ospiti previsti e decine di celebrità: circolano i nomi di Beyoncé e Jennifer Lopez, ma nessuna conferma. «Non possiamo fare alcun nome ma possiamo dire che tutti sono entusiasti di arrivare in Sicilia e a Siracusa, per molti di loro è la prima volta», spiega Fedele Usai, group communication and marketing officer di Dolce&Gabbana.



Il programma prenderà il via domani con un evento privato di benvenuto; venerdì, alla Grotta dei Cordari del Parco archeologico saranno presentate le creazioni di Alta Gioielleria, evento al quale seguirà uno spettacolo di musica con la regia di Davide Livermore già impegnato in città in questi giorni con gli spettacoli della Fondazione Inda. Sabato, in piazza Duomo a Siracusa, e domenica, nel borgo marinaro di Marzamemi ci saranno i due eventi più attesi: le sfilate di Alta Moda - collezione donna - e Alta Sartoria - collezione uomo. Lunedì si tornerà a Siracusa per un evento di chiusura al Castello Maniace.

"Siamo felicissimi - ha detto il sindaco Italia - di ospitare qui il decennale dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana, un evento che è il frutto di un lungo lavoro. Quando, lo scorso autunno, mi è stato comunicato che Siracusa poteva essere la città scelta per il decennale ho capito che era un’occasione da non perdere e ci siamo messi subito al lavoro affinché tutto si realizzasse. Non sarà solo una serie di appuntamenti mondani ma un grande evento culturale perché saranno presentate creazioni esclusive e tutte ispirate al nostro territorio. Per noi, dunque, non solo un evento straordinario sotto il profilo del marketing e della comunicazione ma il racconto della nostra storia e della nostra identità nel segno della bellezza. Va sottolineata - ha concluso il sindaco Italia - la presenza di importanti celebrity: hanno accettato l’invito certamente per il rapporto che le lega a Dolce&Gabbana ma anche perché sono state ben felici di venire in Sicilia e a Siracusa».

I numeri forniti in conferenza stampa danno l’idea dell’investimento. Sono stati prenotati 1.690 pernottamenti in 20 strutture alberghiere; sono 900 i lavoratori impegnati, 600 dei quali di indotto locale per un totale di 40 aziende; altre 150 aziende tra catering e bar oltre a quelle agricole che forniranno le materie prime per la ristorazione.

