Intercettava le comunicazioni della Forestale, denunciato dai carabinieri

A Cassaro i Carabinieri della Stazione, hanno sorpreso un uomo mentre intercettava le comunicazioni radio dei forestali impegnati nelle operazioni quotidiane di prevenzione e repressione.

I militari hanno notato l’uomo che dal balcone di casa sua armeggiava con una radio dalla quale non si ascoltava musica, ma si udivano chiaramente comunicazioni radio di carattere operativa. Insospettiti, i Carabinieri hanno chiesto spiegazioni conto all’uomo che ha ammesso di stare ascoltando le comunicazioni radio tra i forestali.

La radio trasmittente è stata sequestrata mentre l’uomo è stato denunciato. Sono in corso accertamenti su quale possa essere stato il motivo che ha spinto l’uomo ad ascoltare le comunicazioni radio dei forestali impegnati in queste settimane in numerose battaglie contro le fiamme che stanno mandando in fumo buona parte della macchia mediterranea presente sui monti iblei.

