Lentini, Euronics apre un nuovo store e salva i posti di lavoro Trony

L'Azienda Lionti, storica affiliata del gruppo Bruno, ha aperto un nuovo Euronics - che ha aperto i battenti oggi a Lentini in viale Kennedy 6/8 - decidendo anche di mantenere tutti i posti di lavoro del precedente store Trony, al seguito del triste epilogo della chiusura, generando nel contempo nuove opportunità per i giovani della città salvando così decine di posti di lavoro.

Lo store, gestito dall’azienda Lionti, affiliata al gruppo Bruno da oltre 20 anni, ha come obiettivo principale quello di offrire una vasta scelta di prodotti all’avanguardia e performanti con un servizio attento e puntuale che accompagni il cliente nel sempre più coinvolgente viaggio verso le ultime novità tecnologiche.

«Si parla di lavoro e crescita professionale per ogni dipendente - ha spiegato l'Azienda - , con periodici programmi di formazione per accrescere le specifiche competenze di ciascuno e renderli sempre più competitivi in un mercato in continua evoluzione. Nello store, che si estende su una superfice di circa 1000 mq espositivi, sottoposti ad uno straordinario lavoro di restyling, è presente un assortimento altamente selezionato di elettronica di consumo: dalla telefonia alle TV, fino ai piccoli e grandi elettrodomestici come macchine per il caffè, forni, lavatrici, frigoriferi e climatizzatori».

«Riteniamo che un progetto di affiliazione strutturato – dichiara Daniele Patania, Omnichannel & Service Director di Bruno SpA – sia la soluzione per garantire una presenza sempre più capillare sul territorio cogliendone le peculiarità tali da fornire ai nostri Consumatori risposte tempestive ed efficaci. In un rapporto simbiotico con i nostri Affiliati, offriamo un supporto costante nell’analisi del mercato in cui insiste ogni singolo business, una logistica di oltre 15.000 metri quadrati con consegne personalizzate, piani di formazione professionali, un team di Professionisti sempre a supporto, campagne di comunicazione dedicate con l’obiettivo convergente di puntare ad una posizione di leadership nel mercato di riferimento».

«Si tratta del 16esimo punto vendita – spiega Emanuele Lionti – e la scelta di Lentini, oltre che strategica commercialmente, è dettata anche dalla scelta della nostra famiglia di intervenire concretamente sul triste epilogo del vecchio gestore dello store. L’obiettivo è portare innovazione nel territorio e garantire i posti di lavoro, oltre che crearne di nuovi, dando spazio ai giovani. Siamo orgogliosi di continuare il nostro percorso di sviluppo aziendale al fianco di Bruno ed Euronics, leader in Italia e a livello internazionale con la certezza di essere riconosciuti insieme come altamente affidabili e professionali. Il marchio che abbiamo scelto e i nostri dipendenti sono il nostro bene più prezioso. Ecco perché investiamo, insieme, credendo nella formazione del personale e nella valorizzazione del territorio in cui abbiamo scelto di operare. Il risultato raggiunto non era affatto scontato, grazie all'eccezionale impegno dell’azienda Lionti non si perdono posti lavoro. Questa nuova apertura che ha anche garantito una particolare attenzione al decoro urbano dell’immobile, ci gratifica e, come amministrazione, siamo lieti che si continui ad investire sul nostro territorio».

Al taglio del nastro hanno presenziato tra gli altri il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, e di Carlentini, Giuseppe Stefio, l’imprenditore Emanuele Lionti, Elvis e Gaetano Lionti, rispettivamente amministratore e direttore commerciale dell’azienda, Dario Crisafulli, Responsabile Divisione Affiliati e Socio Bruno S.p.A. insieme ai colleghi Giuseppe Pulvirenti, Responsabile Commerciale Divisione Affiliati e Dott. Domenico Del Popolo; Alessandro Barresi Procurement & Positioning Director Bruno e Daniele Patania, Omnichannel & Service Director Bruno.

