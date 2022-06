Sorvegliato speciale tenta un furto "in trasferta" insieme al figlio. Arrestato

Sorvegliato speciale e percettore di reddito di cittadinanza tenta un furto insieme al figlio, ma viene sorpreso dei carabinieri. Si tratta di un pregiudicato 35enne di Lentini: i carabinieri della stazione di quel comune, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno sorpreso mentre in “trasferta” nel limitrofo comune di Carlentini, stava, in compagnia del figlio, tentando un furto all’interno di due garage condominiali, dopo aver forzato le serrature delle saracinesche con un trapano. Il 35enne, al quale è stato sospeso il reddito di cittadinanza, è stato anche deferito per la violazione della sorveglianza speciale, poiché trovato in un comune diverso da quello di residenza. Entrambi, padre e figlio, sono stati arrestati in flagranza per tentato furto.

