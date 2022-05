Maestri infioratori di Noto a Palermo: omaggio a Falcone

L’associazione Maestri Infioratori protagonista a Palermo per il 30° anniversario della strage di Capaci che ricorre oggi. Una delegazione di artisti netini, infatti, ha raggiunto il capoluogo su invito della Questura di Palermo, per realizzare un tappeto infiorato dedicato al ricordo del giudice Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo, e dei 3 membri della scorta, uccisi il 22 maggio di 30 anni fa.

Il tappeto è stato realizzato ieri mattina nel piazzale della Cattedrale, e inaugurato ufficialmente questa mattina, nel corso delle celebrazioni.Arte e legalità, dunque, si uniscono: l’associazione Maestri Infioratori ha raccolto l’invito della Questura di Palermo portando con sé anche un nutrito gruppo di giovanissimi, così da permettere loro di vivere non solo l’aspetto artistico del momento, ma soprattutto l’aspetto sociale e simbolico del momento.

A 30 anni di distanza, infatti, la strage di Capaci resta un momento spartiacque della storia del nostro Paese e a distanza di 3 decenni è importante continuare a ricordare le figure di chi, per cercare la legalità e difenderla, è arrivato a sacrificare anche la propria vita. Il tappeto infiorato è grande 20 metri quadrati e raffigura lo stemma della Polizia di Stato. Oggi, inoltre, la presidente dell’associazione Oriana Montineri consegnerà, a nome dell’istituto comprensivo Francesco Maiore di Noto, alcune lettere scritte dagli alunni per i familiari delle vittime della strage."Un momento importante per la nostra associazione - ha detto - in un contesto ancora più importante ed emozionante, che ci mette davanti alla storia della nostra Isola e, soprattutto, ci permette di omaggiare figure a cui tutti dobbiamo ispirarci".

