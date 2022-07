Massimo Bernardini a Siracusa tra lodi alla città, Conversazioni su Edipo e Tragedie

Massimo Bernardini, ospite della fondazione Inda per seguire a Siracusa le rappresentazioni classiche e protagonista, domani (lunedì 4), di un incontro del ciclo Conversazioni all'Orecchio di Dionisio, è in queste ore in città e non manca di dispensare lodi alla sua bellezza dal proprio profilo Twitter. "Siracusa, Ortigia, meraviglia", ha scritto nel primo pomeriggio di oggi allegando al tweet tre scatti ortigiani. Il giornalista, autore e conduttore dell'ottimo Tv talk (RaiTre, il sabato alle 15) stasera sarà al Teatro greco per assistere a Edipo re, di Robert Carsen. Domani assisterà a “Ifigenia” di Jacopo Gassman. Lo ha scritto lui stesso, sempre su Twitter. "Per Agamennone di Livermore - ha aggiunto - tocca aspettare Genova", dove infatti l'altra tragedia andata già in scena quest'anno a Siracusa sarà replicata il prossimo marzo, sempre prodotta dall'inda. Domani, Massimo Bernardini, ancora a Siracusa, sarà protagonista del ciclo di Conversazioni all'Orecchio di Dionisio insieme con Antonio Calbi, soprintendente dell'Inda: l'incontro si intitola Edipo talk e comincerà alle 17.30. Martedi 5 chiuderà questo ciclo di incontri la conversazione "Prometeo: incatenato o liberato?", con Roberto Vecchioni e Marina Valensise.

