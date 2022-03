Meno indifferenziato alla Sicula Trasporti. Il Comune di Siracusa corre ai ripari

Un taglio nella ricezione di rifiuto indifferenziato nella discarica di Lentini: il Comune di Siracusa costretto a rinunciare a ripulire le discariche abusive.

Pubblicità

Lo ha comunicato il settore Igiene urbana del Comune aretuseo, avvertendo la cittadinanza del fatto che il gestore, Tekra, "ridurrà l'attività di rimozione di spazzatura depositata, in assoluta violazione delle regole, nelle aree extraurbane e periferiche". Inoltre, "per far fronte ai problemi determinati dal fenomeno saranno incentivati i controlli da parte della polizia ambientale".

Regolare invece il servizio porta a porta per la differenziata, che a Siracusa viaggia su buone percentuali intorno al 50%. ​«La Sicula Trasporti – ha detto l'assessore Andrea Buccheri – conta di riportare la normalità entro due settimane.

Per affrontare questa situazione - ha aggiunto - invito tutti a prestare sempre più cura nella raccolta differenziata, in termini di quantità e di qualità, e di utilizzare al meglio il servizio porta a porta, il centro di raccolta di Targia e quelli mobili che stazionano 6 giorni su 7 in diverse zone della città. Carta, plastica e vetro sono delle risorse che non vanno sprecate gettandole nell'indifferenziata".

L'intoppo all'impianto di Lentini sarebbe dovuto alla chiusura di Oikos, una delle discariche dove Lentini porta una quota del rifiuto indifferenziato trattato sul proprio sito, vista la sempre più scarsa capacità di ricezione della propria vasca

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA