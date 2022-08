Nel pomeriggio di oggi, 6 agosto, i vigili del fuoco del distaccamento di Noto sono intervenuti per l’incendio di un camion in autostrada, nel tratto Avola - Noto in prossimità dello svincolo di Noto. Secondo i pompieri le cause dell’incendio sono da ricondurre a "probabile natura meccanica". I soccorritori rassicurano che il conducente è uscito incolume dell'episodio. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA