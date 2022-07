Noto, quattro poliziotti penitenziari in ospedale: sono stati aggrediti da due detenuti

Sono quattro gli agenti di Polizia Penitenziaria aggrediti nella serata di martedì nella casa di reclusione di Noto da due detenuti. Tutti e quattro hanno avuto necessità delle cure mediche, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per il trasferimento nel vicino pronto soccorso dell’ospedale di Avola. In due avrebbero avuto la peggio, con ferite alla testa e in viso.

Ancora da definire la causa dell’aggressione, che sarebbe arrivata al culmine di una serie di negazioni ricevute dai detenuti che avrebbero poi reagito pesantemente.

L’episodio è già stato condannato dai sindacati Sappe e Cgil, che hanno espresso immediatamente solidarietà agli agenti aggrediti. Sul posto anche il Nucleo traduzioni e piantonamenti di Siracusa. Traffico bloccato in zona carcere, con diverse pattuglie di Carabinieri e Polizia a sorvegliare la zona.

