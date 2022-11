Noto, ruba due campane per rivendere il metallo: denunciato

Gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 38 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per riciclaggio. Le indagini sono scattate l’8 novembre scorso dopo il furto di due campane risalenti ai primi del 900 dalla chiesa Madonna Assunta, nell’ex istituto Don Orione a San Corrado di Fuori, di proprietà della Diocesi di Noto.

La chiesa, attualmente non aperta al culto, era sprovvista di impianti di videosorveglianza e non erano presenti custodi. Gli agenti della squadra investigativa hanno individuato un uomo, che nei giorni immediatamente successivi al furto, aveva effettuato una consegna di rottami di ottone in un deposito.

I poliziotti hanno acquisito la bolla di consegna, da cui è risultato il pagamento di circa 200 euro, e controllando il contenitore dove erano stati riposti i rottami, hanno scoperto che si trattava delle campane trafugate, che erano state fatte a pezzi per agevolarne il trasporto e impedirne l’identificazione.

