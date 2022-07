Omicidio Romano: il boss Alessio Attanasio torna in cella a pochi giorni dalla scarcerazione

Scarcerato otto giorni fa per aver espiato una pena di oltre 20 anni, torna in carcere Alessio Attanasio, ritenuto dai magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania a capo della cosca siracusana Attanasio-Bottaro. Oggi, su delega della Procura distrettuale della Repubblica, la polizia di Siracusa ha dato esecuzione all’ordinanza con cui il Gup del tribunale di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha disposto ieri la custodia cautelare in carcere nei sui confronti, in quanto ritenuto responsabile dell’omicidio di Giuseppe Romano, avvenuto a Siracusa nel marzo 2001.

Il destinatario del provvedimento restrittivo, già detenuto da tempo in regime di 41 bis, condannato in passato in quanto ritenuto al vertice dell’organizzazione mafiosa denominata Bottaro-Attanasio, lo scorso 7 luglio era stato scarcerato dalla Casa circondariale di Nuoro per espiazione della pena. Durante la detenzione, per l'omicidio Romano, Attanasio era stato condannato con sentenza di primo grado, ancora non definitiva, pronunciata a gennaio del 2022 dal Gup presso il Tribunale di Catania, alla pena di 30 anni di reclusione.

