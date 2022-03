Operazione "Muddica": rinvio a giudizio per il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini

Il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’operazione “Muddica”. Si tratta di un’inchiesta, coordinata dal pm di Siracusa Tommaso Pagano, in cui sono stati coinvolti dirigenti e dipendenti del comune di Melilli. Mentre per il sindaco melillese, Giuseppe Carta, il processo è già in corso, per il sindaco di Francofonte, imputato per la sua qualità di vicedirigente del II Settore del comune di Melilli inizierà il prossimo anno.

La notizia, con ulteriori dettagli è sulle pagine de La Sicilia di oggi, martedì 29 marzo, edizione di Siracusa, a firma di Francesco Nania.

