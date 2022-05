Ortigia, abusivismo commerciale e truffe ai turisti: due sanzioni e una denuncia

Uno svolgeva, senza averne i titoli, il servizio di trasporto dei turisti con l'ape calessino; un altro soggetto occupava abusivamente la strada con cartelloni che propagandavano lo stesso servizio: sanzionati entrambi e sequestrato il mezzo al primo. Un terzo soggetto chiedeva denaro a studenti e turisti per sostenere una fantomatica associazione per la salvaguardia dei monumenti: denunciato per truffa. È il frutto di una operazione svolta dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, con la collaborazione della polizia municipale, nel centro storico di Ortigia. L'azione, svolta dalle forze dell'ordine con il coordinamento della Prefettura, nasce per dare una risposta a fenomeni di illegalità, abusivismo o turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica che nel centro storico della città aretusea sono cresciuti in questi anni insieme con le presenze turistiche. In particolare i controlli hanno riguardato il servizio del trasporto dei turisti attraverso i cosiddetti “calessini” e gli “info-point” concepiti per l’accompagnamento dei turisti da parte di guide nelle aree di interesse del capoluogo.

Nel corso dell’attività, dunque, sono state riscontrate violazioni che hanno portato al fermo amministrativo di un veicolo condotto da un siracusano, con precedenti di polizia, privo di certificazione di abilitazione professionale per svolgere il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: è arrivata anche la multa di 408 euro. A un altro soggetto che occupava abusivamente e senza alcun titolo la sede stradale con cartellonistica di propaganda per trasporto di turisti attraverso i calessini, è stata comminata la sanzione amministrativa di 173 euro. Nel corso del servizio è stato anche denunciato per truffa un noto pregiudicato della zona che, fingendo di far parte di associazioni impegnate nel sociale e nella cultura, avrebbe importunato studenti e turisti chiedendo loro del denaro come contributo per una fantomatica opera di mantenimento dei monumenti di Ortigia. Il comando provinciale dei carabinieri di Siracusa assicura che l'attività di controllo "per contrastare ogni forma di illegalità, abusivismo o turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica continua senza sosta e con il coordinamento della locale Prefettura al fine di dare ai turisti giunti sulla storica isola e a tutti i cittadini di Siracusa la possibilità di godere in sicurezza delle bellezze e delle attività commerciali della città".

