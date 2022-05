Ortigia, ape-calessino abusivi: il Comune rilascia autorizzazioni

Scovato un altro ape calessino abusivo nel centro storico di Ortigia, a Siracusa: scatta la denuncia dei carabinieri. Non si fermano i controlli dei militari del comando provinciale dell'Arma, dunque, soprattutto dopo la vistosa rissa di Pasqua che vide coinvolti, in un centro teorico pieno di visitatori, due gruppi di proprietari di ape calessino. Stavolta, nel corso del servizio, i carabinieri hanno notato diversi apecar parcheggiati in fila all’attracco delle navi da crociera in attesa dello sbarco dei turisti. La pattuglia, procedendo al controllo dei veicoli, ha constatato che uno dei calessini era sprovvisto di autorizzazione e documentazione relativa al trasporto di persone.

Per l'autista è scattata la denuncia per esercizio abusivo di attività e la sanzione amministrativa per la mancanza dei documenti previsti. Va detto pure che l'amministrazione comunale di Siracusa proprio mentre annunciava a mezzo stampa un giro di vite e "il pugno duro" per questo tipo di servizi espletati abusivamente, con delibera di giunta del 19 maggio rilasciava altre autorizzazioni. Regolarizzava 20 motocarrozzette e 10 velocipedi, "in via sperimentale" fino al 30 settembre, regolamentando i percorsi da e per i luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico.

