Pachino, rastrellamenti dei Cc nelle case popolari di via Mascagni a caccia di armi e droga

I Carabinieri della Compagnia di Noto, insieme a militari delle Compagnie Carabinieri di Augusta e Siracusa, della Compagnia Intervento Operativo di Palermo, del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania-Fontanarossa, dei Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi (Catania), stanno effettuando una perquisizione per blocchi di edifici presso le 8 palazzine popolari di via Pietro Mascagni a Pachino, alla ricerca di armi e stupefacenti.

Le operazioni sono in corso e si protrarranno per gran parte della mattinata, anche con l'ausilio di personale dell’Enel, per individuare allacci abusivi alla rete elettrica. Ulteriori informazioni saranno comunicate al termine delle operazioni.



