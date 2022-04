Pasqua in Sicilia per il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Weekend a Noto per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha scelto la Sicilia per staccare alcuni giorni e trascorrere le festività pasquali in totale relax, lontano dai ritmi milanesi.

Il primo cittadino milanese ha visitato Marzamemi venerdì mattina, incontrato tra l’altro l’ex centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana Nicola Berti, per poi dedicarsi il pomeriggio alla visita della città Barocca…con sorpresa. Mentre passeggiava lungo via Nicolaci, la strada in salita dell’Infiorata, è stato riconosciuto da alcuni turisti che stavano visitando la città a bordo di un calesse.

Domenica mattina, invece, Sala ha visitato Palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto, dove ad accoglierlo c’era il sindaco di Noto Corrado Figura, ed ha assistito alla tradizionale Pace, l’incontro tra i simulacri del Cristo Risorto e della Madonna che avviene ogni domenica di Pasqua alle 13 in punto dinnanzi la Cattedrale (e che mancava da 3 anni).

Poi lo scatto con gli auguri di buona Pasqua, in compagnia della compagna Chiara Bazzoli, Uno scatto semplice, con la Cattedrale e Palazzo Ducezio alle spalle e poche parole: “Buona Pasqua da Noto”.

In serata, poi, il trasferimento a Scicli dove era in programma la festa del Gioia - presente anche Vittorio Sgarbi dopo le polemiche a distanza degli ultimi giorni sullo svolgimento, o meno, della festa - prima del rientro in queste ore a Milano.

