Priolo, incendio nello stabilimento Isab Igcc: due feriti lievi

Un incendio in tarda mattinata ha interessato l'impianto di gassificazione Isab Igcc tra Priolo e Siracusa, in piena zona industriale. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco l'impianto 3200 di gasolio leggero. Notevole il panico perché ha sprigionano fiamme e una lunga nuvola di fumo nera visibile da tutti i Comuni dell'area. Si è attivato il piano di prima emergenza tra la protezione civile dei Comuni di Priolo e Siracusa, e il prefetto Giusi Scaduto ha chiuso la strada. Quattro squadre di vigili del fuoco sono in azione e l'incendio, comunque, è stato domato. Due operai sono ricorsi alle cure per ferite per fortuna lievi.

