Rissa a Ortigia nel giorno di Pasqua: 5 arresti

Nel tardo pomeriggio di oggi, i carabinieri di Siracusa sono intervenuti in forze nel centro storico di Ortigia per bloccare una rissa scoppiata in piazza Pancali, da ricondurre secondo i militari dell'Arma alla gestione di attività commerciali. Secondo la ricostruzione dei militari cinque persone maggiorenni, tutte pregiudicate, e una minorenne ingaggiavano una violenta rissa nel cuore del centro storico di Ortigia. I soggetti armati di bastoni si sono causati a vicenda diverse ferite lacero contuse ed hanno danneggiato le autovetture dei rivali parcheggiate nelle vicinanze. Pattuglie dei carabinieri intervenute tempestivamente in forze hanno bloccato ed arrestato tutti i partecipanti alla rissa e sequestrato le mazze rudimentali. I cinque maggiorenni sono stati sottoposti ai domiciliari mentre il minorenne è stato denunciato e affidato ai genitori. Come detto le cause della rissa, secondo i primi accertamenti degli investigatori, sarebbero da ricondurre alla gestione di attività commerciali di alcuni dei coinvolti nella rissa situate a ridosso di piazza Pancali e del tempio di Apollo.

