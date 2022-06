Sbarchi a Vendicari: denunciati un cittadino russo e uno asiatico

Ancora sbarchi nella spiaggia di Marianelli, nella riserva naturale di Vendicari, nel Siracusano: due denunce per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli agenti della squadra mobile hanno denunciato un cittadino originario del Tagikistan di 30 anni e un cittadino russo di 31 anni per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due uomini erano nell'imbarcazione a vela giunta nella spiaggia di Marianelli venerdì scorso con un gruppo di 76 cittadini extracomunitari, prevalentemente di nazionalità afghana. Nell’ambito dei successivi accertamenti, i poliziotti hanno individuato i due indagati come presunti scafisti dell’imbarcazione. Ogni estate, da qualche anno, si ripresenta questa tipologia di sbarco di migranti nella costa a Sud di Siracusa, con imbarcazioni a vela e solitamente salpate dalla Turchia.

