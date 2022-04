Siracusa, Benedetto Sanna è il nuovo questore. Ioppolo va a Messina

Gabriella Ioppolo lascia dopo poco più di cinque anni la questura di Siracusa per ricoprire la carica di questore di Messina. Una promozione sul campo, attese le dimensioni del territorio messinese e l’importanza della questura peloritana. Ioppolo si era insediata nel febbraio 2017 al palazzo di viale Scala Greca, subentrando a Mario Caggegi. In precedenza era stata questore a Lecco. Al suo posto a Siracusa arriva Benedetto Sanna, 61 anni, che dal 2018 dirige il servizio reparti speciali della Polizia di Stato. Sanna ha maturato una lunga esperienza soprattutto in Calabria e in Sicilia. Nel 1987 aveva iniziato la carriera con il grado di commissario a Corleone in provincia di Palermo, per passare poi alla Direzione investigativa antimafia del capoluogo siciliano. Prima di approdare in Lombardia per dirigere il terzo reparto Mobile di Milano, aveva effettuato servizio a Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

