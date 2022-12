Siracusa, buio al passaggio della Santa della luce: “Manomesse le luminarie”

Inquietante quello che è successo ieri in uno dei momenti topici della processione di Santa Lucia a Siracusa. Proprio all’arrivo del simulacro nel rione della Borgata, atteso nella basilica che porta il nome della patrona aretusea, luogo simbolo dove la tradizione localizza il martirio, l’arteria principale, via Piave, è rimasta “stranamente” al buio. Le luminarie si sono spente improvvisamente. L’incidente è durato una decina di minuti, giusto il tempo di pensare a un blackout dall’arcano retrogusto simbolico. E invece c’è di più e lo ha comunicato nel tardo pomeriggio di oggi, 14 dicembre, sui social lo stesso sindaco Francesco Italia: “Qualcuno ieri si è divertito a manomettere il timer delle luminarie in via Piave – ha scritto - allo scopo di avere l’illuminazione spenta al passaggio del simulacro di Lucia”.

Un atto, dunque, fatto appositamente, da quanto verificato sinora dal primo cittadino e dal suo staff. Pare che immediatamente Italia abbia chiamato l’assessore al ramo, Giuseppe Raimondo, e subito si sarebbero attivate le forze per far rientrare il disguido, anche con il supporto – a quanto scrive lo stesso sindaco – di due suoi delegati: “La manomissione è stata risolta e all’arrivo del corteo la via Piave era illuminata dalle luci artistiche”, ha concluso il sindaco cercando di dare alla vicenda un tono positivo da lieto fine. Ma l’episodio resta inquietante. Non è chiaro se il Comune voglia andare sino in fondo per fare chiarezza sull’episodio: alla domanda se sia stata sporta denuncia il sindaco ha risposto: “Non so”.

Il simulacro della santa patrona rimarrà esposto nella “sua” basilica (dove fa mostra di sé anche il dipinto di Caravaggio “Il Seppellimento di Santa Lucia”) per una settimana, prima di tornare al Duomo di Ortigia nella processione dell’Ottava che si svolgerà giorno 20. Al suo ritorno alla Borgata, insomma, un “segno” tutto sulla simbologia della luce e del buio, sul quale interrogarsi.

