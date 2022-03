Siracusa, Capitale della cultura 2024: commissionato video per l'audizione di venerdì

Si avvicina l’esame decisivo per la proclamazione della Capitale italiana della cultura 2024 e l’amministrazione comunale di Siracusa, in vista dell’audizione in videoconferenza di venerdì prossimo con la commissione ministeriale, investe altre somme pubbliche. Dopo i quasi 50mila euro per la redazione del dossier, Palazzo Vermexio ha affidato a una società privata la progettazione e la realizzazione di: tre video promozionali, di un sito web e la fornitura di assistenza tecnica e logistica per l’audizione pubblica di presentazione del dossier di candidatura, per un costo complessivo di 16.592 euro. La decisione scaturisce dalla dinamica con cui si svolgerà l’audizione per le dieci città finaliste, tra cui Siracusa, che prevede, tra l’altro, la presentazione di un video promozionale della città della durata di 30 minuti

Nella determina con cui gli uffici comunali danno in affidamento diretto questo servizio, si spiega che nella nota del 31 gennaio scorso, con cui la segreteria generale del ministero comunicava l’elenco delle città finaliste, veniva anche ufficializzata la convocazione all’audizione pubblica dinanzi alla commissione ministeriale. Con questo svolgimento: “Audizione da remoto, in modalità videoconferenza, e con una durata massima di 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto, e 30 per una sessione di domande effettuate dalla giuria”. Ma in una mail successiva (dell’11 febbraio) il ministero precisava: “Il soggetto finalista durante l’audizione, dovrà presentare un video promozionale della città della durata di 30 minuti”. Quindi niente monologhi da parte di amministratori: mezz’ora di video e mezz’ora di domande della giuria Perciò l’amministrazione comunale ha chiesto alla stessa agenzia di comunicazione che ha progettato e realizzato il logo “Siracusa capitale italiana della cultura 2024”, un preventivo per la progettazione e la realizzazione di tre video promozionali, di un sito web e la fornitura di assistenza tecnica e logistica per l’audizione con cui sarà presentato il dossier di candidatura. La stessa agenzia, dopo aver effettuato un sopralluogo per l’allestimento del set necessario per il collegamento con il ministero, ha inviato una mail al Comune martedì scorso, trasmettendo il proprio preventivo con la cifra di poco sotto i 17mila euro. Preventivo che evidentemente è stato ritenuto congruo dall’amministrazione, che ha proceduto per l’affidamento diretto vista anche “l’urgenza data dall’approssimarsi dell’audizione pubblica” fissata, come detto, per venerdì, oltre che la possibilità di procedere a un affidamento di servizi di questa natura, perché sotto la soglia dei 139mila euro Oltre Siracusa, le altre finaliste sono: Ascoli Piceno, Chioggia (Ve), Grosseto, Mesagne (Br), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (Ge), Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (Lu), Vicenza. A presiedere la giuria c’è Silvia Calandrelli, direttrice Rai Cultura. Gli altri giurati: Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019; Maria Luisa Catoni, ordinaria di Archeologia; Beniamino de’ Liguori Carino, segretario generale Fondazione Olivetti; Stefania Mancini, consigliere delegato Fondazione Charlemagne; Luigi Mascheroni, giornalista; Giuseppe Piperata, ordinario di Diritto amministrativo.

Massimiliano Torneo

