Siracusa, certificato antincendi scaduto da 5 anni: sanzioni disciplinari per funzionari e dirigenti del Comune

Sanzioni pecuniarie e disciplinari per sette, tra funzionari e dirigenti del Comune di Siracusa, per il mancato rinnovo del Certificato prevenzione incendi che dieci mesi fa portò alla chiusura temporanea del parcheggio Talete, all’estremità del centro storico di Ortigia. Il certificato, fondamentale per tenere aperta un’infrastruttura che è il supporto principale al funzionamento della Ztl nel centro storico, era scaduto da cinque anni. Senza che nessuno al Comune si fosse curato di rinnovarlo.

All’indomani della scoperta, oltre a ordinare l’immediata chiusura del sito e appaltare i lavori per l’adeguamento degli impianti elettrici e antincendio (lavori che durarono 20 giorni fino all’attestazione di conformità da parte dei vigili del fuoco), l’amministrazione comunale fece partire un’indagine interna per risalire alle responsabilità amministrative. Che si è conclusa con alcune lievi sanzioni. Maggiori dettagli sull’edizione cartacea de La Sicilia, edizione di Siracusa, di oggi 7 aprile 2022.

